Askeri kargo uçağı düşüş anı! (VİDEO) C130 kargo uçağı düştü

Haberler

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde başlatıldığını duyurdu. Askeri kargo uçağı düşüş anı videosu Gürcistan basın mensupları tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırları içinde düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından bölgede yoğun bir arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Uçağın düşme nedeni hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Gürcistan'da olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının sürdüğü, Türkiye'den de destek ekiplerinin sürece dahil olduğu öğrenildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşmak için çalışmalarını güç koşullar altında sürdürdüğü belirtildi.

TSK'ya ait C-130 tipi uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında düştüğü bilgisi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada herhangi bir can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin detay paylaşılmadı. Gürcistan ve Türkiye makamlarının olayın ardından yakın iş birliği içinde hareket ettiği açıklandı.

Bölgedeki güvenlik ve arama kurtarma ekiplerinin, düşüş bölgesine erişimin güç olması nedeniyle çalışmalarını dikkatle yürüttüğü aktarıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, elde edilecek bulguların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Uçağın düşme nedeni hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Onur BAYRAM
