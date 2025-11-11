Askeri kargo uçağı düşüş anı! (VİDEO) C130 kargo uçağı düştü

Askeri kargo uçağı düşüş anı! Askeri kargo uçağı düşüş anı! Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü açıkladı. Olay sonrası arama kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ SON DAKİKA!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırları içinde düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından bölgede yoğun bir arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Uçağın düşme nedeni hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Gürcistan'da olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının sürdüğü, Türkiye'den de destek ekiplerinin sürece dahil olduğu öğrenildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşmak için çalışmalarını güç koşullar altında sürdürdüğü belirtildi.

ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ! ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

TSK'ya ait C-130 tipi uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında düştüğü bilgisi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada herhangi bir can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin detay paylaşılmadı. Gürcistan ve Türkiye makamlarının olayın ardından yakın iş birliği içinde hareket ettiği açıklandı.

Bölgedeki güvenlik ve arama kurtarma ekiplerinin, düşüş bölgesine erişimin güç olması nedeniyle çalışmalarını dikkatle yürüttüğü aktarıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, elde edilecek bulguların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Uçağın düşme nedeni hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.