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Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?
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Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı "Aşk Evlilik Boşanma" dizisi her Salı izleyici ile buluşuyor. Peki, Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak "Aşk, Evlilik, Boşanma" izleyicilerin beğenisini topladı. Peki, Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA YAŞAMIŞ HİKAYE Mİ?

Aşk Evlilik Boşanma, Kore yapımı dizi "Love ft. Marriage and Divorce" adlı yapıma dayanarak uyarlanmıştır.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI KİM?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadınlara yönelik yayın yapan bir medya grubunda çalışan üç kadın: 30'larında, enerjisiyle çevresini kasıp kavuran Naz; 40'larında hayatını kusursuzluk üzerine kurmuş soğukkanlı yönetmen Gaye ve 50'lerinde, ailesi için her fedakarlığı yapan yetenekli metin yazarı Güner. Bu kadınlar kariyerlerinde başarılı olsalar da kişisel hayatlarında fırtınaların kapıda olduğundan henüz habersizdir.

Güner'in kocası Altan'la ilk sorun patlak verir. Gaye ve Naz, Güner'e destek olmak için harekete geçer. Ancak ikisi de kendi evliliklerinde büyük sorunların onları beklediğinin farkında değildir.

Üçü de hayatlarının en mutlu gününde ailelerinden dolayı yalan, ihanet ve sırlar sarmalının içine girer. Neyse ki ayakta kalabilmek için birbirlerine sahiptirler.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NE?

Aşk Evlilik Boşanma , aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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