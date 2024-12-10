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Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak "Aşk, Evlilik, Boşanma" izleyicilerin beğenisini topladı. Peki, Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi bugün saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Peki, Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI KİM?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NE?

Aşk Evlilik Boşanma, aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız

AŞK EVLİLİK BOŞANMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Naz ısrarlı takibi sonucu Eslem'in hamile olduğunu öğrenir. Bu konuda bir kelime etmeyecek, Timuçin'den bu ihanetin öcünü alacaktır. Planı bellidir o da çocuk istemektedir. Tek arzusu Eslem'le eşitlenmek gibi görünse de Naz'ın kalbinin derinliklerinde bambaşka bir sırrı vardır.

Altan eve döner. Güner'in evinde durulan sular Güner'in Altan'ı sevgilisiyle görmesiyle yerini fırtınaya bırakır. Altan Güner'e yine yalan söylemiştir. Güner babalarını kaybetme korkusuyla dengeleri şaşan çocukları için bir plan sunar, kocasına. Peki Altan bu plana ne kadar sadık kalacaktır?

Neşe, Gaye'nin annesinin babasını öldürdüğü için hapse girdiğini bilmektedir. Bu konuda Gaye'yi sıkıştırmakta adeta şantaj yapmaktadır. Gaye Neşe'nin şantajına boyun eğmez ve gerçekleri kocasına söyler. Gaye yine bir cehennemin içindedir. Çınar bunu kaldırabilecek midir yoksa annesi yüzünden hayatı gibi evliliği de mi yerle bir olacaktır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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