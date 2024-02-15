Aşk Adası sunucusu kim? Aşk Adası'nın sunuculuğunu Saba Tümer mi üstlendi?

Dijital platform Gain'de yayınlanmaya hazırlanan Aşk Adası yarışması en çok araştırılan konular arasına girdi. Yurt dışında en çok izlenen programlar arasında yer alan To Hot To Handle'ın Türkiye versiyonu için izleyiciler araştırma yapıyor. Aşk Adası sunucusu Saba Tümer mi oldu? Aşk Adası ne zaman başlıyor?İşte tüm bu soruların detayları...

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Aşk Adası'nın ilk fragmanı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlandı. Fragmanın en dikkat çeken yanlarından bir de, açılışta "Aşk istiyorum, erkek istiyorum" cümlelerinin kullanılması oldu. Geri kalan görüntülerde ise yarışmacıları oldukça rahat tavırları tartışma konusu oldu.

AŞK ADASI SUNUCUSU SABA TÜMER OLDU

Bir diğer dikkat çeken detay ise yarışmanın sunucusu. Sunucu ve gazeteci Saba Tümer, Aşk Adası'nın sunuculuğunu üstlendi. Kahkahaları ile hafızalara kazınan Saba Tümer hakkında birçok yorum da beraberinde geldi.

AŞK ADASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir grup kız ve bir grup erkeğin çeşitli oyunlarla yarışacağı Aşk Adası'nın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmezken, içerik hakkında kafalarda soru işaretleri oluştu. Aşk Adası YouTube hesabından paylaşılan fragmanın altına içerikle ilgili şu not düşüldü;"Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal ederseniz istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı…"