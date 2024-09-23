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Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir?

Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir?
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Eski milli basketbolcu Asım Pars'ın intihar ettiği duyuruldu. Birçok kişi asım Pars'ın neden intihar ettiğini merak ediyor. Asım Pars Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi birçok önemli kulüpte forma giymişti.

Eski milli basketbolcu Asım Pars, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bosna-Hersek'in Tuzla kantonuna bağlı Tojsici mahallesinde, aile evinde cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Asım Pars'ın intihar ettiği belirlendi. Peki, Asım Pars neden intihar etti?

ASIM PARS NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarında Kalesija Polis Karakolu, ASım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı." denildi ve intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği bildirildi.

Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir?

ASIM PARS KİMDİR?

Asım Pars 1 Nisan 1976 yılında doğmuş; 23 Eylül 2024 tarihinde vefat etmiştir. Türk profesyonel basketbol oyuncusudur. 2,11 m boyunda olup pivot pozisyonunda oynamaktadır. Hem Türk hem de Boşnak vatandaşıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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