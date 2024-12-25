Üye Girişi
Haberler
Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Yolcu uçağının düşme anı! Bir anda alev topuna döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulanlar bu saate kilitlendi
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Beklentisini 28 bin lira olarak açıklayan Dervişoğlu'ndan asgari ücrete sert tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücret beklentisini 2025'in ilk yarısında en az 28 bin lira olarak açıklayan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, yeni asgari ücrete sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira asgari ücret sadaka bile değildir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklamasının ardından siyasi tartışmalar devam ediyor. Daha önce 2025'in ilk yarısı için asgari ücret beklentisini 28 bin lira olarak açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında yeni asgari ücrete sert tepki gösterdi.

"DAĞ FARE DOĞURDU"

Dervişoğlu, "Türkiye, iktidarın sürekli ateş taşıdığı bir asgari ücret cehennemidir. Günü, saati, dakikası belli olan, İhtiyacın ve kaynakların ne olduğu, hesaplama modüllerinin nasıl olduğu bilinen asgari ücret tespitinde; yapacakları üç kuruş zammı görüşüp durdular. Sonuçta yine dağ fare doğurdu. Devlet kendi vergisine, harcına, kağıdına, mührüne neredeyse yüzde 50 zam yapmışken çarşıda etiketler halen yüzde 100 artarken, iktidarın gözü, emekçinin avcundaki kırıntılardadır." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON VATANDAŞIN ALIN TERİNİ GÖTÜRMÜŞTÜR"

Geçtiğimiz yıl ocak ayında belirlenen 17 bin liranın bugün alım gücü bakımından en iyi ihtimalle o günün 12 bin lirasına düştüğünü ifade eden Dervişoğlu, "Enflasyon vatandaşın alın terini, emeğini alıp götürmüştür. Mazot, 44 Lira, simit 15 lira en ucuz et 400 Lira. Yeni ev tutacak olana en düşük kira 20 bin lira." dedi.

"SADAKA BİLE DEĞİL"

Dervişoğlu yeni asgari ücretle ilgili, "Dün akşam saatlerinde yine oldubittiye getirip, Asgari ücreti ilan ettiler. Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira asgari ücret sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayı itibari ile gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir. Asgari ücreti sanki bir derde çare olacakmış gibi sosyal medya hesabından millete duyuran Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum: Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ZAM VE VERGİYLE YATIP UYANIYOR"

Dervişoğlu sözlerinin devamında, "Bakınız, Mehmet Şimşek, göreve başladığı günden itibaren milletimiz iki kelime ile yatmakta ve uyanmaktadır: zam ve vergi. Elbette ki zam, maaşlara değildir, vergiler de iktidarın zengin ettiklerine değildir. Gelir-gider dengesi tutmuyor ve çözüm yeni vergilerde aranıyorsa; bunun adı 'ekonomik kriz' değil, 'Yönetim ve iktidar krizidir.'" diye konuştu.

Beklentisini 28 bin lira olarak açıklayan Dervişoğlu'ndan asgari ücrete sert tepki
Haberler.com / Çağla Taşçı - Gündem
img

Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
img

Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulanlar bu saate kilitlendi
img

Patlama AVM'yi enkaza çevirdi, dumanlar gökyüzünü kapladı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Siyasetten nemalananlar gün doğdu... adı sanı bilinmeyen siyasetçiler e fırsat geçti. Önce kendi etrafınızdaki kendinize ait işlerinden şartlrı iyileştirin maaşa zam yağında samimiyetinizi görelim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebati Can:

Ülkeyi yangın yerine çeviren Ak Parti'den medet ummak beyhude bir romantizmden ötesi değildir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
Açıklanan rakam ittifak ortağını da isyan ettirdi
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor

Son Dakika Haberleri

A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.