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ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 26-27 Şubat Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 26-27 Şubat Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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ASAT Kepez, Muratpaşa, Alanya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 27 Şubat 2025 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 27 Şubat Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 27 Şubat günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 27 Şubat Antalya su kesintisi saatleri!

ANTALYA SU KESİNTİSİ 27 ŞUBAT

Güncel Antalya su kesintileri için Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 26-27 Şubat Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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