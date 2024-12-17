Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
Gazze'de ateşkes an meselesi! İşte görüşmenin yapılacağı ülke
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 17-18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 17-18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT Kepez, Alanya, Konyaaltı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 18 Aralık 2024 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Aralık Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 18 Aralık günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Aralık Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİSİ 18 ARALIK

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 17-18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
img

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Galatasaray'dan alacağı para
img

TMSF, Türkiye'nin ünlü 2 şirketini satışa çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
SPK Başkanı Ömer Gönül, yeni bir yatırım aracı üzerinde çalıştıklarını duyurdu
Yeni bir yatırım aracı geliyor! Bununla herkes ev sahibi olabilir

Son Dakika Haberleri

18 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 17-18 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 17-18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Aralık Çankaya, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki! İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Aralık Ödemiş, Konak, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.