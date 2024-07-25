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ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Serik, Döşemealtı 25-26 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!

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ASAT Kepez, Serik, Döşemealtı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 26 Temmuz 2024 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Temmuz Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 25 Temmuz günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Temmuz Antalya su kesintisi saatleri...

25 TEMMUZ ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Serik, Döşemealtı 25-26 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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