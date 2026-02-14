Haberler

Asansör faciasında ölen Zeren'in ailesine kan donduran tehdit: Kızınızı mezardan çıkarıp yakarız

Aydın'da KYK yurdunda asansör faciasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin davaya günler kala ailesine tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı. Acılı anne Serpil Ertaş'ın telefonuna gelen mesajda, "Duruşmadan çekilmezseniz kızınızı mezarından çıkarıp yakarız. Dikkate almazsan seni de kocanı da leş ederiz" şeklinde ifadeler yer aldı.

  • Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında ölen Zeren Ertaş'ın ailesi, karar duruşması öncesi Filipinler ülke kodu +63'lü bir numaradan WhatsApp üzerinden 'kızınızı mezardan çıkarıp yakarız' tehdidi içeren mesaj aldı.
  • Davanın karar duruşması 17 Şubat'ta İzmir Bölge Adliyesi'nde görülecek.
  • Aile, tehdit üzerine suç duyurusunda bulundu.

Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesinin, karar duruşmasına günler kala ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, 25 Ekim 2023'te Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında yaşamını yitirdi. İddiaya göre öğrencilerin bulunduğu asansör aniden aşağı kaydı, Ertaş kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayın ardından aile, sorumlular hakkında dava açtı.

"DURUŞMADAN ÇEKİLMEZSEN KIZINI MEZARDAN ÇIKARIP YAKARIZ"

Davanın 17 Şubat'ta İzmir Bölge Adliyesi'nde görülecek karar duruşması öncesinde anne Serpil Ertaş'ın telefonuna, Filipinler ülke kodu olan +63'lü bir numaradan WhatsApp üzerinden tehdit mesajı gönderildi. Mesajda, "Duruşmadan çekilmezseniz kızınızı mezarından çıkarıp yakarız. Bu son uyarımız. Dikkate almazsan seni de kocanı da leş ederiz" ifadeleri yer aldı.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

Nefes'ten Merve Şişman'ın haberine göre; baba Akın Ertaş, mesajın karar duruşmasından yalnızca birkaç gün önce gelmesine dikkat çekerek zamanlamayı manidar bulduğunu söyledi. Ertaş, "Aynı numaradan başka çocuğu öldürülen ailelere de mesaj gitmiş. Mağdur aileler korunamıyor. Ben birine tehdit mesajı atsam hemen bulunur ama bize gelince fail bulunamıyor" diye konuştu.

Aile, tehdit üzerine suç duyurusunda bulundu.

