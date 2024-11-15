Artemis Karaman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Artemis Karaman kaç yaşında, nereli? Artemis Karaman biyografisi!

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ARTEMİS KARAMAN KİMDİR?

Artemis Sinem Karaman, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Keman Bölümü'nde başlamış, ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca Antonio Fava'nın Commedia Dell'arte atölyelerine katılarak oyunculuk yeteneklerini geliştirmiştir.

Kariyeri boyunca hem tiyatro hem de televizyon projelerinde yer almıştır. Tiyatro sahnesinde "Keşanlı Ali Destanı" (2005) ve "Yedi Kadın" (2007) gibi müzikal yapımlarda performans sergilemiştir. Televizyonda ise Bizim Evin Halleri, Yaralı Yürek, Genco gibi dizilerde rol almış ve özellikle Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Mehveş karakteriyle tanınmıştır.

Artemis Sinem Karaman, 2013 yılında Egemen Alkoç ile evlenmiştir. Oyunculuk kariyerine tiyatro, televizyon ve müzik alanında farklı projelerle devam etmiştir.