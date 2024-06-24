Resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti olan ülke, Balkanlar'da bir ülkedir. Arnavutluk vize istiyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı vardır. İyon Denizi ile Adriyatik Denizi arasındaki Otranto Boğazı'nın karşısındaki İtalya'ya uzaklığı 72 km'den (45 mi) daha azdır. Arnavutluk Müslüman mı? Arnavutluk Türk mü?

ARNAVUTLUK VİZE İSTİYOR MU?

vatandaşlarından 180 gün içerisinde 90 gün yapacakları seyahatleri için vize istememektir. Bu anlaşmaya umuma mahsus (bordo), hizmet (gri), hususi (yeşil) ve diplomatik (siyah) pasaportu olan tüm vatandaşlar dahildir. Arnavutluk sadece Türkiye'ye değil dünya üzerindeki birçok ülkeye de vize muafiyeti uygulamaktadır.

ARNAVUTLUK TÜRK MÜ?

Büyükelçi Bilal Şimşir'in tespitlerine göre Arnavutluk dışında Kosova ve Makedonya'nın tamamı ile Kuzey Yunanistan'daki Müslümanların tamamı Arna- vut olarak görülmekteydi. Arnavutlara göre anılan bölgelerdeki Türkler de aslında Arnavut'tur, Türk değildir.

ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN MI?

2011 Nüfus sayımında Arnavut vatandaşlarının dine ilişkin beyanları şu şekildedir; % 56.7 İslam, % 10.03 Roma Katoliği, % 6.75 Arnavut Ortodoks, % 5.49 belli bir dine bağlı değil, % 2.5 Ateist, % 2.09 Bektaşi, % 0.14 Protestan/Evanjelikal. ... Ayrıca Arnavutluk'un en büyük cami de yine İşkodra'dadır.