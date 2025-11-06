Haberler

Arnavutköy'de istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi

Arnavutköy'de istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sabaha karşı çöken istinat duvarı iki binada hasara yol açtı. Bina sakinleri büyük korku yaşarken, polis ve belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve tahliye işlemleri başlatıldı.

  • Arnavutköy'de bir istinat duvarı çökerek iki binada hasara neden oldu.
  • Çökme sonucu binalarda yapısal hasar oluştu ve güvenlik gerekçesiyle tahliye işlemleri başlatıldı.
  • Olayda yaralanan olmadı.

Arnavutköy'de sabaha karşı çöken istinat duvarı iki binada hasara neden olurken, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binalarda tahliye işlemleri başlatıldı. Olay anında büyük korku yaşayan bina sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

BİNA SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olay, saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından duvar parçaları bina boşluğuna devrildi, iki binada yapısal hasar meydana geldi. Olayı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşarken, bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede duvarın üst kısmının bir bölümünün balkon olarak kullanıldığı, çökme sonucu alt katlarda çatlaklar oluştuğu belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle binalarda tahliye işlemleri başlatıldı. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çökmenin yaşandığı alan ve binalardaki hasar dronla havadan görüntülendi.

"SANKİ DEPREM OLUYORMUŞ GİBİYDİ"

O anları anlatan bina sakinlerinden Nurten Taşçı, "Biz gece saat 05.36'da yatıyorduk. Bir ses oldu, eşime ne olduğunu sordum. 'Gök gürledi' dedi ama o ses gök gürlemesi gibi değildi. Arkamızdaki binanın duvarı yıkılmış. Çok korktuk. Alt katta hasarlar var, polisler evi boşaltmamızı istedi. Bizi otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı aldık, evi boşaltıyoruz. Sanki deprem oluyormuş gibiydi, havaya zıpladık resmen. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ne bedbaht bir çeyrek yüzyıl yaşıyoruz ülkede güzel bir şey yokmu

