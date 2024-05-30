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Arnavutköy Belediyesi hangi parti? Arnavutköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Arnavutköy yerel seçim sonuçları!

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31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, Belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Arnavutköy Belediyesi hangi parti? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Arnavutköy Belediyesi hangi parti? Arnavutköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları!

Arnavutköy Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Arnavutköy Belediyesi hangi parti? Arnavutköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları!

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 yerel seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Mustafa Candaroğlu, %41.94 oy oranı ve 71.849 oy alarak seçimi kazanmış ve belediye başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazanmıştır. CHP adayı Tekin Aras %38.45 oy oranı ve 65.863 oy ile ikinci sırada yer almıştır. Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve İyi Parti adayları ise daha düşük oy oranlarıyla sıralamada yer almıştır. Bu veriler doğrultusunda, belediye AK Parti yönetiminde kalmıştır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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