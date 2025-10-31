Haberler

Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı?

Güncelleme:
Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yıllardır izleyicilerin vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Şimdi ise dizi, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Alışılmış yayın günü ve saatinde seyirciyle buluşacak olan yapım için geri sayım sürerken, özellikle yeni bölümlerin canlı yayın imkânı da merak konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarından yüksek k

Uzun yıllardır ekranlarda kesintisiz devam eden ve televizyon tarihine adını yazdıran dizi, D Media prodüksiyonuyla her Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanmayı sürdürüyor. Bu hafta 19. sezona adım atacak olan Arka Sokaklar, 725. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenlerin, belirtilen saatte ekran başında olmaları gerekiyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali, Rıza Baba'nın gözünün önünde Pınar'ı etkisiz hale getirip kaçırıyor! AAli, Pınar'a zarar verecek mi? Rıza Baba ve ekip Pınar'ı kurtarma operasyonunda! Pınar'ın başında bekleyen Ali, ansızın gelen Rıza Baba'ya silahını doğrultur ama o silahı Rıza Baba'ya tutmak da yürek ister.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret Sude'nin kaçırılmasında Barış'ın parmağı olduğunu düşünür. Merve ise gerçeği kanıtlamaya kararlıdır. Hüsnü kendisini vuran Ali ile hesaplaşmak isteyecektir. Barış ve Merve birbirlerini daha yakından tanır.

Ama bir yandan Sude başını sürekli derde sokmaktadır. Cevher'in ise ekip için yeni bir planı vardır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri, her hafta kendi yayın günü ve saatinde Kanal D ekranlarında canlı olarak izlenebilmektedir.

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görev yapan polis ekibinin hem görevleri sırasında yaşadıklarını hem de özel hayatlarını konu edinir.

• Her bölümde cinayet, gasp, uyuşturucu ve organize suç dosyaları ele alınır.

• Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve çatışmalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim, dram ve yer yer mizah iç içe sunulur.

• Rıza Baba liderliğindeki ekip, adalet, sadakat ve dayanışmayı ön planda tutar.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları hikâyeye duygusal derinlik katar.

OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

Osman DEMİR
