Arka Sokaklar CANLI izle! 7 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 700. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 7 Şubat Cuma akşamı 700'üncü bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir yanda Tunç, bir yanda Mesut...

Evlat hayat mücadelesinde iken bir baba için devam eder mi bu hayat?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emekli bir başçavuşun oğlu olan Onur, yasadışı bahis ve kumar ağının bir parçası olmuştur. Büyük vurgun yapmak isteyen Onur babasını bahis çetesiyle karşı karşıya getirir. Barış'ın hunharca dövüldüğünü gören Aylin'in kafasında Hakanla ilgili soru işaretleri oluşacaktır. Cezaevinden yeni çıkan Bedirhan Ağa, Gülo'yu alıp gitmek konusunda kararlıdır. Candan ise ona ateş püskürür. Nazike'nin talibi Süleyman sonunda aileyle tanışır. Hüsnü, Süleyman'ı görünce küçük dilini yutar.

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