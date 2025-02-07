Arka Sokaklar 701. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 701. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 701. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yanda Tunç, bir yanda Mesut...

Evlat hayat mücadelesinde iken bir baba için devam eder mi bu hayat?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emekli bir başçavuşun oğlu olan Onur, yasadışı bahis ve kumar ağının bir parçası olmuştur. Büyük vurgun yapmak isteyen Onur babasını bahis çetesiyle karşı karşıya getirir. Barış'ın hunharca dövüldüğünü gören Aylin'in kafasında Hakanla ilgili soru işaretleri oluşacaktır. Cezaevinden yeni çıkan Bedirhan Ağa, Gülo'yu alıp gitmek konusunda kararlıdır. Candan ise ona ateş püskürür. Nazike'nin talibi Süleyman sonunda aileyle tanışır. Hüsnü, Süleyman'ı görünce küçük dilini yutar.

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