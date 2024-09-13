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Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü yarasını herkesten saklar. Bir şeyler döndüğünü anlayan ailesi ekipten yardım ister.

Tefo operasyonunda ele geçirilen paralar hayırlı bir iş için kullanılacaktır.

Bürokrat Müge'nin eski eşi Ramiz Karaca Müge'yi pis işlerinde kullanmak ister.

Ebru, Aylin'in karşı dairesine taşınır. Amacı Aylin ve Hakan'ın arasını bozmaktır.

Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü, çete lideri Tefo'yu yakalamak üzereyken Başsavcı Ramiz tarafından engellenerek haksız suçlamalarla tutuklanırlar. Savcı Ramiz, yurtdışına kaçan Tefo'nun ortağı gibi hareket ederken; ekibin cezaevinden çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu olmuştur. Hakan, Aylin, Selin ve Zeki ise onlara dışardan destek olmaya çalışır.

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekrana geliyor. Dizinin 681. bölümünün konusu şöyle;

Tüm bunlar olurken; İstanbul'da faili meçhul kadın cinayetleri işlenmektedir. Ekip ise soruşturmanın dışında bırakılmaktadır.

Ekibin bu durumla ilgili bir yaptırımı olacak mıdır? Bunların yanı sıra, hiç beklenmedik bir anda Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı, ekibe dahil olmuştur. Candan Müdür ve Rıza babanın ekibini Arka Sokaklar'da neler beklemektedir?

ARKA SOKAKLAR 682. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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