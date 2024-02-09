Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde!

Rıza Baba ve ekibi, deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek için seferber oluyor. İnsanlara yardım etmek için seferber olan Rıza Baba ve ekibi, yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak. Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR 663. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Rıza Baba ve ekip deprem bölgesindekileri unutmuyor ve tüm işlerini bir kenara bırakarak deprem bölgesine gidiyor. Ekip, deprem bölgesinde yaşanan yıkımı görünce hüzne boğuluyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR FRAGMANI NEREDEN İZLENİR?

663. Bölüm fragmanını izlemek için linke tıklayabilirsiniz.