Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük ilgi görüyor. İzleyiciler "Arka Sokaklar 20. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna net bir cevap ararken, dizinin yapım ekibi ve yayıncı kanal tarafından gelen sinyaller Eylül ayını işaret ediyor. Peki, Arka Sokaklar 20. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR 20. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 20. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan yapım, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Sarp Levendoğlu, yeni sezonda Arka Sokaklar'ın dinamik kadrosuna güç katacak.

Levendoğlu, dizide "Bozo" lakabıyla tanınacak olan polis memuru Barış Bozoğlu karakterini canlandıracak. Karizmatik duruşu, sportmen kimliği ve olaylara yaklaşımıyla dikkat çekecek bu karakter, diziye taze bir soluk getirecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar, milyonlarca kişiyi ekran başına toplarken, 20. sezonun hikaye örgüsünde de önemli değişikliklerin olacağı konuşuluyor. Yeni karakterin eklenmesiyle birlikte Rıza Baba'nın ekibindeki denge de değişecek gibi görünüyor.