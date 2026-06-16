Arfaa'da Yeni Dönem Başladı: Havacılık Emeklileri Biraraya Geldi

GÖKYÜZÜNÜN EMEKTARLARI AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

"Birlikte Daha Güçlü, Birlikte Daha Güzel Yarınlara" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Airline Retired Flight Attendants Association (ARFAA), yeni dönem yönetimini belirlemesinin ardından üyeleriyle ilk kez geniş katılımlı bir organizasyonda bir araya geldi. Etiler'de düzenlenen tanışma toplantısına yaklaşık 100 kişi katılırken, yıllarca havacılık sektöründe görev yapmış kabin amirleri ve kabin memurları özlem giderme fırsatı buldu.

YENİ YÖNETİM ÜYELERİ KARŞILADI

Toplantıda ARFAA Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yorgun'un yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşmak Aşar, Genel Sekreter Ümit Bender, Sayman Müge Şebboy, Yönetim Kurulu Asil Üyesi Işık Başateş ile Denetleme Kurulu üyeleri Nurdan Ezmek, Demet Yalçınkaya, Oya Erpek, Funda Ulutaşdelen, Yasemin Malkoç ve Handan Bayram yer aldı. Yönetim kurulunun diğer üyeleri Dilek Dilmen, Gaye Baysal Aydın, Dilek Gergeroğlu, Aşkın Bozkurt ve Belma Bozkurt da davetlileri karşılayarak organizasyona ev sahipliği yaptı.

AMAÇ DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK

Emekli kabin amirleri ve kabin memurlarını bir araya getiren ARFAA, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleriyle meslektaşlarına destek olmayı amaçlıyor. Dernek, özellikle ihtiyaç sahibi havacılık emeklilerine yönelik sosyal projeler, etkinlikler ve destek programlarıyla üyeler arasındaki birlikteliği güçlendirmeyi hedefliyor.

HÜLYA YORGUN: "DAHA GÜÇLÜ BİR ARFAA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ARFAA Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yorgun, yeni dönemin vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Yorgun konuşmasında, "Büyük bir heyecan ve sorumlulukla devraldığımız bu görevi geçmişimizin değerlerinden aldığımız güçle geleceğe taşıyacağız. Dayanışmayı büyüten, üyeleriyle güçlenen, daha aktif ve daha güçlü bir ARFAA için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yorgun'un konuşması salondan büyük alkış aldı.

HEDİYE ÇEKİLİŞLERİ VE HASRET GİDEREN BULUŞMA

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte eski dostlar uzun süre sohbet ederek hasret giderdi. Program kapsamında gerçekleştirilen hediye çekilişleri de davetlilere keyifli anlar yaşattı. Yoğun katılım ve yüksek motivasyonla gerçekleşen organizasyon, ARFAA'nın yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı sosyal sorumluluk ve dayanışma çalışmalarının da ilk adımı olarak değerlendirildi.