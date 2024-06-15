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Arefe Günü kurban kesilir mi?

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Kurban Bayram'ı taşıdığı anlamlar ile Müslümanlar için ayrı bir önem sahiptir. Bu yüzden her Müslüman Kurban Bayramı'nda vacip kurbanını kesmek ister. Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin önemi ayetler ve hadisler ile de Müslümanlara bildirilmiştir

Kurban Bayram'ında kurban kesmenin faziletini anlatan daha birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bu fazilete erişmek için Kurban Bayram'ında kurban kesmek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de arefe gününde kurban kesilir mi sorusudur.?

AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

Arefe Günü kurban kesilir mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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