Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi. Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın bir gün tatil edildi. Ardahan okullar tatil mi SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe?

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ ?

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildi.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.