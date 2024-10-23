Üye Girişi
Haberler

Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli?

Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakem Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Peki, Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli?

Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler kimdir? Detaylar haberimizdedir...

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Trendyol Süper Lig Arda Kardeşler Galatasaray Soğuk Haber Beşiktaş Futbol Yaşam Fifa Maç

Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.