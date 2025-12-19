Haberler

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Güncelleme:
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada anne-kıza ait eski videolar tekrar gündeme taşındı. Videolarda, Güllü ile kızının Muğla'daki bir kamp alanında işletme sahipleriyle yaşadığı sert tartışma ve kısa süreli fiziksel arbede öne çıktı.

  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Güllü ve kızı Tuğyan, Muğla'daki bir kamp alanında işletme sahipleriyle kira ödememe iddiası nedeniyle fiziksel arbede yaşadı.
  • Kamp alanı sahipleri Alper Aniç ve Begüm Ayda, Güllü ve beraberindekiler hakkında emniyete şikayette bulundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi uygulanmıştı. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise avukatıyla birlikte adliyeye gelerek savcılığa müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

İŞLETME SAHİPLERİYLE SERT TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI

Öte yandan sosyal medyada, Güllü ve kızı Tuğyan'a ait eski videolar yeniden gündeme geldi. Videolarda, anne-kızın Muğla'daki bir kamp alanında işletme sahipleriyle yaşadığı sert tartışma öne çıktı.

Haberlere göre gerginlik, yaklaşık bir ay süren sorunların ardından patlak verdi. Kamp alanı sahipleri, Güllü'nün 7-8 ay boyunca kira ödemediğini ve konunun icraya taşınmasıyla gerilimin arttığını iddia etti.

Olay gecesi, sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı hakaret ve küfürlerin ardından fiziksel arbede ile sonuçlandı. Yaşananların ardından Alper Aniç ve Begüm Ayda, Güllü ve beraberindekiler hakkında emniyete giderek şikâyette bulunmuştu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaynur Bozkurt:

armut dibine düşermis bu ne cazgirlik be ayy adami dövduler haksızlar bide

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

