Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi uygulanmıştı. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise avukatıyla birlikte adliyeye gelerek savcılığa müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

İŞLETME SAHİPLERİYLE SERT TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI

Öte yandan sosyal medyada, Güllü ve kızı Tuğyan'a ait eski videolar yeniden gündeme geldi. Videolarda, anne-kızın Muğla'daki bir kamp alanında işletme sahipleriyle yaşadığı sert tartışma öne çıktı.

Haberlere göre gerginlik, yaklaşık bir ay süren sorunların ardından patlak verdi. Kamp alanı sahipleri, Güllü'nün 7-8 ay boyunca kira ödemediğini ve konunun icraya taşınmasıyla gerilimin arttığını iddia etti.

Olay gecesi, sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı hakaret ve küfürlerin ardından fiziksel arbede ile sonuçlandı. Yaşananların ardından Alper Aniç ve Begüm Ayda, Güllü ve beraberindekiler hakkında emniyete giderek şikâyette bulunmuştu.