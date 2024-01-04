18 yıldır program sunduğu partneri Müge Dağıstanlı'yı dolandırdığı söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına veda etti. Aramızda Kalsın Gülşen neden ayrıldı? Sorusu da bu kapsamda birçok kişinin gündeminde yer aldı. Peki, Aramızda Kalsın Gülşen neden ayrıldı? Aramızda Kalsın Müge ve Gülşen neden ayıldı, sebebi ne?

ARAMIZDA KALSIN GÜLŞEN NEDEN AYRILDI?

2023 yılının son programında konuşan Gülşen Yüksel, hafta içi her gün ekrana çıktığı 2. Sayfa programına veda ettiğini açıklayarak şunları söyledi: "2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın...." Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.