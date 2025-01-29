Aral Şimşir hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Hakkında çok az bilgi bulunan Şimşir'in kim olduğu merak konusu haline geldi. Detayları ortaya çıkarmak için yapılan araştırmaların sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Aral Şimşir kimdir? Aral Şimşir Türk mü, aslen nereli ( Midtjylland )?

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Türk profesyonel futbolcu. Forvet mevkiinde oynamaktadır. Superligaen ekibi Midtjylland forması giymektedir.

Şimşir, Danimarka'da Sivas'lı ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve bu nedenle forma numarası olarak Sivas'ın plaka kodu olan '58' numarasını giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Doğum : 19 Haziran 2002 (22 yaşında), Danimarka

Kökeni : Sivas Şu andaki takımı: FC Midtjylland (#58 / Orta Saha) Boy : 1,67 m Kilo : 71 kg

Orta Jylland

Doğuhan Aral Şimşir, U15 seviyesinde Midtjylland'a geçmeden önce ilk olarak HB Køge'nin genç takımlarında oynadı. 1 Haziran 2020'de, 17 yaşındayken, AC Horsens'a 1-0 yenildikleri maçta Anders Dreyer'in yerine 64. dakikada oyuna girerek Danimarka Süper Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Midtjylland, Şimşir'in ilk takım için iki kez daha forma giydiği ve kulübün şampiyon olarak tamamladığı şampiyonluk turuna katılmaya hak kazanmıştır. Şimşir, 22 Eylül 2021'de Danimarka Kupası'nda Kjellerup IF'ye karşı 5-0 kazanılan maçta ilk profesyonel golünü attı.

FK Jerv

Şimşir, 7 Mart 2022'de 2022 sezonu için Norveç kulübü FK Jerv'e kiralık olarak katıldı. Kulüp adına ilk golünü 18 Nisan'da attı ve Eliteserien'de Kristiansund'a karşı 1-0'lık galibiyette maçın galibiyet golünü attı.

Midtjylland'a dönüş

Şimşir, 9 Haziran 2023'te 2022-23 Danimarka Süper Ligi Avrupa play-off maçında Viborg FF'ye karşı 1-0 galibiyette tek golü atarak 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer almayı garantiledi .

Şimşir, 29 Haziran 2023'te Midtjylland ile 2028'e kadar kulüpte kalmasını sağlayacak yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı.

Ekim 2024'te İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan bir UEFA Avrupa Ligi maçında Şimşir'in Maccabi oyuncularına "Umarım ölürsünüz", "Filistin'i özgürleştirin" ve "Umarım İsrail yanacak" diye bağırdığı ve maçın sonunda iki takım arasında kavga çıktığı iddia edildi. UEFA, Aral Simşir'in davranışları hakkında bir soruşturma başlattı.

Türkiye Milli Takımı

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Aral Şimşir, Türkiye Milli Futbol Takımı formasıyla 7 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştır.