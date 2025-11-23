Haberler

Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık bir alanda 30 yaşındaki Ümit Kiraz, aracının yanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde tüfek ve kan izleri tespit edildi. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarının ardından Kiraz'ın eğimli arazide hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü intihar olarak değerlendirilen Kiraz'ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

  • 30 yaşındaki Ümit Kiraz, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda aracından yaklaşık 150 metre uzaklıktaki şarampolde ölü bulundu.
  • Olay yerinde aracın yanında tüfek ve kan izleri tespit edildi.
  • Ümit Kiraz'ın 3 ay önce evlendiği belirlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda aracının yanında tüfek ve kan izleri bulunan 30 yaşındaki kayıp şahıs, aracından yaklaşık 150 metre uzaklıktaki şarampolde ölü bulundu.

Olay, Serdivan Selahiye Mahallesi, belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ise ulaşılamadığı bildirildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞ

İhbar üzerine bölgeye Afad, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu. AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kiraz'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken 3 ay önce evlendiği de öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
