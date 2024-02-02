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ARA TATİL UZATILDI MI? 15 Tatil uzayacak mı 2024? Okullar ne zaman açılıyor?

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ne zaman açılacak ve ara tatil uzatıldı mı 2024 soruları gündeme geliyor. 15 tatil uzayacak mı ve okullar ne zaman açılıyor merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen ara tatilin uzayacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, ara tatil uzatıldı mı? 15 Tatil uzayacak mı 2024? Okullar ne zaman açılıyor?

2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girildi. Ardından, öğrenciler 15 tatil uzayacak mı 2024 sorusuna yanıt arıyor. 19 Ocak 2024'te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak 15 tatilin son haftasına girmiş oldu. Bu süreçle birlikte, 2024 yılında okulların tekrar açılacağı tarih öğrenciler ve eğitim camiası tarafından merakla beklenmeye başlandı. Ara tatil uzatıldı mı? 15 Tatil uzayacak mı 2024? Okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

ARA TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 takvimine göre, okulların 5 Şubat'ta açılmasının ardından 2. dönem başlayacak. Ancak son günlerde gündeme gelen ve 15 tatilin 1 aya uzatıldığı yönündeki iddialar kafaları karıştırdı. Bu konuda net bilgilerin olmaması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamaya göre, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

ARA TATİL UZATILDI MI? 15 Tatil uzayacak mı 2024? Okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar, 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Tatil süreci cumartesi ve pazar günlerini de içererek öğrencilere toplam 16 gün dinlenme fırsatı sunacak.

Okullarda 2. dönem, 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil gerçekleştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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