ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. İkinci ara tatilin başlama zamanı öğrenciler arasında merak konusu haline geldi. Ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ara tatil ne zaman? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okulların ikinci dönemi, 5 Şubat 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler, 5 Nisan'da son derslerini bitirdikten sonra ikinci ara tatiline girecekler. Resmi olarak, ara tatil 8 - 12 Nisan tarihleri ??arasında gerçekleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil planlanmış durumda. Hatırlanacağı üzere, 2024 yılında ikinci ara tatil Nisan ayına denk geliyor. Bu tatil haftası aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu nedenle, ara tatilin iptal edilme olasılığı da bulunuyor.

İKİCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil tarihi, 5 Nisan'da son derslerini bitirdikten sonra ikinci ara tatiline girmesi planlanıyor. Resmi olarak, ara tatil 8 - 12 Nisan tarihleri ??arasında gerçekleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 14 Haziran Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla sona erecek.