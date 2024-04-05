ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ikinci ara tatili olan 2024 Nisan ara tatilinin tarihlerini açıkladı. Öğrenciler ve veliler, merakla bekledikleri tatilin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini öğrenmek için araştırmalarına başladılar. Peki, ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

ARA TATİL BAŞLADI MI?

2024 yılının ikinci ara tatili, 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak, bu tarihler Ramazan Bayramı'na denk geldiği için tatilin uzatılması kararı alındı. Böylelikle, ara tatil 10-12 Nisan tarihlerinde Bayram tatiliyle birleştirilerek toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, ara tatil boyunca dinlenecek ve Ramazan Bayramı'nın tadını çıkaracaklar. Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.