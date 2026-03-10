APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plaka uygulamasının ardından trafik denetimlerinde yeni bir başlık daha gündeme geldi. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme kapsamında sürücünün görüşünü kapatan veya standart dışı monte edilen araç içi ekranlara ağır para cezası ve trafikten men yaptırımı uygulanacak.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİ DAĞITAN DONANIMLAR HEDEFTE

Türkiye'de sayısı 30 milyona yaklaşan motorlu taşıtın bulunduğu yollarda son yıllarda giderek yaygınlaşan büyük tablet tipi ekranlar ve standart dışı cihazlar yeni düzenlemeyle denetim kapsamına alındı. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle özellikle sürücünün dikkatini dağıtabilecek ve görüş alanını kapatabilecek donanımlar hedef alındı.

Yeni uygulamayla trafik polisleri, sürücünün görüşünü engelleyen veya araç içine standartlara uygun şekilde monte edilmeyen ekranları doğrudan kural ihlali olarak değerlendirecek.

ORİJİNAL SİSTEMLER YASAL SINIR İÇİNDE

Düzenlemeyle birlikte fabrika çıkışlı sistemler ile sonradan takılan cihazlar arasında net bir ayrım yapılıyor. Apple CarPlay veya Android Auto destekli, navigasyon, müzik ve telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı temel işlevler sunan orijinal sistemler yasal sınırlar içinde kabul ediliyor.

VİDEO OYNATAN VE GÖRÜŞÜ KAPATAN EKRANLARA CEZA

Ancak sürüş sırasında video oynatan, ön cam görüşünü engelleyen ya da ön konsoldan taşacak şekilde amatör montajla takılan ekranlar cezai yaptırıma tabi olacak. Trafik ekipleri, denetimler sırasında sistemin sürüş güvenliğini tehlikeye attığını tespit ederse hem para cezası uygulayacak hem de aracı trafikten men edebilecek.

CEZA VE YAPTIRIMLAR

Yeni düzenleme kapsamında uygulanacak yaptırımlar şöyle:

Standart dışı veya sürücünün görüşünü kapatan ekran kullanımı → 21 bin TL para cezası

Trafiği tehlikeye atan görüntü veya ses sistemi kullanımı → 30 gün trafikten men

ARABALARDA CARPLAY VE ANDROID AUTO YASAKLANDI MI?

CarPlay ve Android Auto konusunda sürücülerin aklındaki en büyük soru, bu sistemlerin 2026'daki yeni düzenlemelerle tamamen yasaklanıp yasaklanmadığı. Kanunda doğrudan bu uygulamaların yasaklandığına dair net bir hüküm bulunmuyor; uzman yorumları ve genel değerlendirmeler de bu sistemlerin sürüşe yardımcı özellikler sunması nedeniyle yasak kapsamına alınmadığı yönünde birleşiyor. Navigasyon desteği, müzik kontrolü ve eller serbest arama gibi işlevler güvenliği artırdığı için yasal kabul edilmeye devam ediyor. Ancak bu uygulamaların video oynatma gibi sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde kullanılması hâlâ yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com