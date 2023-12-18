AÖL sınav giriş belgesi açıklanmasının ardından Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman ve AÖL sınav tarihleri gündeme geliyor. Adaylar, AÖL sınav giriş belgesini nasıl alabilirim ve Açık Öğretim Sınav yerini nereden öğrenilir merak ediyor. Peki, Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman?

Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim ve AÖL sınavları ne zaman soruları gündeme geliyor. Açık Öğretim Lise sınavı giriş belgesi açıklanmasının ardından, AÖL sınav giriş belgesi merak ediliyor. çık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALABİLİRİM?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile belgelerine erişim sağlayabilirler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!