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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta?
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım başladı! Binlerce öğrenci, AÖL sınav giriş belgelerini nasıl sorgulayacağını ve sınavların tam olarak ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen bu önemli sınav, AÖL öğrencileri için büyük bir önem taşıyor.

AÖL sınav giriş belgesi, sınava katılacak adayların sınav yeri ve saat bilgilerini öğrenebilmeleri için kritik bir öneme sahip. Belgenin nasıl alınacağı ve sınava hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. AÖL sınavlarının tam tarih ve saat bilgileri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarıyla netleşti. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

AÖL sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul ve AÖK (Açık Öğretim Kurumları) öğrenci giriş sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak bu belgeye erişim sağlayabilirler. Sınav yerinin zamanında öğrenilmesi, adayların sınav günü herhangi bir sorunla karşılaşmaması adına oldukça önemli.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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