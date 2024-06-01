AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusu, birçok aday tarafından merak konusu oluyor. Bahar dönemi final sınavları 1- 2 Haziran tarihlerinde saat 09:30, 14:00 ve 15:00'de uygulanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları gerçekleştirilen final sınavlarının ardından, öğrenciler merakla bekledikleri sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Açıköğretim sınavları genellikle 2 hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan http://aof.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarına erişim sağlanacak.

HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?

Hafta sonu, yani 1-2 Haziran'da çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek. İlk olarak, 1-2 Haziran tarihlerinde, üç oturumda yüz yüze yapılacak olan ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı var. Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav uygulanacak. ÖSYM tarafından da aynı gün, yani 2 Haziran'da 2024-YDUS 1. Dönem Sınavı gerçekleştirilecek.