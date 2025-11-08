Haberler

Antalyaspor Beşiktaş hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Antalyaspor Beşiktaş hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu! Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın bilgisi!

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı Bein Sports'tan ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Antalyaspor Beşiktaş maçını izleyebilirsiniz.

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı izleyebilmek için bu kanalı içeren bir televizyon aboneliğine ya da platformun çevrim içi yayın servisine erişiminiz olması gerekir. Eğer evinizde uydu ya da kablo televizyon sistemi kullanıyorsanız, yayın paketinizde beIN Sports 1 kanalının bulunduğundan emin olmalı ve maç saati geldiğinde televizyonunuzdan doğrudan bu kanala geçerek yayını takip edebilirsiniz.

Maçı televizyon dışında, telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler ise beIN Sports'un resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden canlı yayına erişebilir. Bunun için platformda üyelik oluşturmanız veya mevcut aboneliğinizle giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra "Canlı Yayın" ya da "Maçlar" sekmesinden Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşmasını seçerek izlemeye başlayabilirsiniz.

Antalyaspor Beşiktaş hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.