Antalyaspor Beşiktaş hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı Bein Sports'tan ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Antalyaspor Beşiktaş maçını izleyebilirsiniz.

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı izleyebilmek için bu kanalı içeren bir televizyon aboneliğine ya da platformun çevrim içi yayın servisine erişiminiz olması gerekir. Eğer evinizde uydu ya da kablo televizyon sistemi kullanıyorsanız, yayın paketinizde beIN Sports 1 kanalının bulunduğundan emin olmalı ve maç saati geldiğinde televizyonunuzdan doğrudan bu kanala geçerek yayını takip edebilirsiniz.

Maçı televizyon dışında, telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler ise beIN Sports'un resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden canlı yayına erişebilir. Bunun için platformda üyelik oluşturmanız veya mevcut aboneliğinizle giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra "Canlı Yayın" ya da "Maçlar" sekmesinden Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşmasını seçerek izlemeye başlayabilirsiniz.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.