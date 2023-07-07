Antalya'ya Gelen Yabancı Turistler Ay Yıldızlı ve Nazar Boncuklu Kolyeleri Tercih Ediyor

ANTALYA'ya gelen yabancı turistler, kentteki binlerce euroluk altın alıverişinde çoğunlukla ay yıldızlı ve nazar boncuklu kolyeleri tercih ediyor.

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlıyor. Kente Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra İran'dan tatilciler gelerek kentin 5 yıldızlı otellerinde tatil yapıyor. Hem tatil hem de alışveriş yapan yabancılar, ülke ekonomisine de döviz girdisi sağlıyor.

Alışveriş için kentteki büyük alışveriş merkezlerini tercih eden turistler, kıyafet, kişisel bakım ürünleri ve ziynet eşyalarına ilgi gösteriyor. Özellikle farklı tasarımlara sahip el işi altın alışverişi yapan yabancı turistlerin kriterleri de birbirinden farklı. İranlı turistler çoğunlukla kırmızıya yakın renkteki ve parlak altından üretilen ziynet eşyalarını satın alıyor.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, Avrupalı turistlerin yüzük, kolye, küpe tercih ettiklerini söyledi. İran'dan gelen turistlerin çoğunlukla gösterişli yüzükler ve bileklikleri tercih ettiğini belirten Kayaer, gurbetçilerin de şaşırtan altın tercihinden söz etti. Özellikle Almanya'dan gelen gurbetçi Türklerin ay yıldızlı ve nazar boncuklu altın kolyelere büyük ilgi gösterdiğini belirten Kayaer, Yatırım amaçlı altın da alıyorlar ama daha çok ülke sevgisi doruklara çıktığı için ay yıldızlı kolyeler tercih ediliyor. Gurbetçiler evlerinde mutlaka 2-3 adet ay yıldızlı kolye olduğunu söylüyor dedi.

130 BİN LİRALIK ÖZEL SİPARİŞLER

Atölyelerde özel isteklere göre çalışmalar da yapılıyor. Kayaer, ağır gramajlı kolyelerin özel sipariş olarak çoğunlukla verildiğini de belirtti. Antalya'daki kuyum atölyelerinde üretilen, kalınlığı ve tasarım şekli nedeniyle 'kral zincir' olarak adlandırılan kolyenin de çok sayıda özel sipariş verildiğini belirten Kayaer, En hafif olanı 30 bin liradan başlıyor. 100 gramı 130 bin liraya satılıyor bu modelin diye konuştu.

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, kendilerinin yaptığı bir araştırmanın sonucunu da paylaştı. Kayaer, kente gelen 100 aileden 60'ının mutlaka altın alışverişi yaptığını sözlerine ekledi.

BİNLERCE EUROLUK AY YILDIZLI KOLYE BÜTÇESİ

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen Tamara Ghartasi, kuyum alışverişi için 3 bin euro bütçe ayırdığını söyledi. Pırlantaya da ilgi gösterdiğini belirten Ghartasi, Burada altınlar çok güzel. Kolye, küpe, bileklik bakıyorum. Nazar boncuk ve ay yıldızlı kolye çok seviyorum. Ülkeme gittiğimde herkes ay yıldızlı kolyemi görüp 'Bu çok güzelmiş' diyor. Nereden aldığımı soruyorlar diye konuştu.

İran'dan gelen Atiye Ahenk de altın alışverişi yapan turistlerden. Ahenk, 5 bin euro bütçesiyle çoğunlukla altın kolye modellerini inceledi. Ahenk, Ay yıldızlı ve nazar boncuklu kolyelere bayıldım. İran'da ay yıldızlı kolyeler yok. Buradan aldığımda herkes sorup almak istiyor bu kolyeden dedi.

Kuyumcu Alp Taşlı da turistlerin özel siparişlerini kargo ile ülkelerine kadar gönderdiklerini söyledi. Turistlerin ay yıldızlı ve nazar boncuklu kolyelere ilgisine şaşırdığını söyleyen Taşlı, Avrupalılar genelde sade ürünleri tercih ediyor. Rus ve Türki Cumhuriyetlerden gelenler çiçekli desenli ürünleri, İranlılar 18 ayar ürünleri tercih ediyor. Gurbetçiler de ay yıldızlı ve nazar boncuklu ürünleri tercih ediyor. Sezonda 200 turist müşterim oluyor diye konuştu.