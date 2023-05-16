Antalya milletvekilleri! Antalya seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Antalya milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Antalya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
2023 ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ!
AK PARTİ
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
TUBA VURAL ÇOKAL
KEMAL ÇELİK
ATAY USLU
İBRAHİM ETHEM TAŞ
CHP
SURURİ ÇORABATIR
CAVİT ARI
ALİYE COŞAR
SERAP YAZICI ÖZBUDUN
ŞERAFETTİN KILIÇ
MUSTAFA ERDEM
MHP
ABDURRAHMAN BAŞKAN
HİLMİ DURGUN
İYİ PARTİ
UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
YEŞİL SOL PARTİ
HAKKI SARUHAN OLUÇ
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023