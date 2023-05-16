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Antalya milletvekilleri! Antalya seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?

Antalya milletvekilleri! Antalya seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Antalya milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Antalya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

2023 ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ!

AK PARTİ

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA KÖSE

TUBA VURAL ÇOKAL

KEMAL ÇELİK

ATAY USLU

İBRAHİM ETHEM TAŞ

CHP

SURURİ ÇORABATIR

CAVİT ARI

ALİYE COŞAR

SERAP YAZICI ÖZBUDUN

ŞERAFETTİN KILIÇ

MUSTAFA ERDEM

MHP

ABDURRAHMAN BAŞKAN

HİLMİ DURGUN

İYİ PARTİ

UĞUR POYRAZ

AYKUT KAYA

YEŞİL SOL PARTİ

HAKKI SARUHAN OLUÇ

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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