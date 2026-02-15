Haberler

Antalya-Konya yolunu su bastı

Güncelleme:
Şiddetli sağanak yağışlar Antalya'da hayatı durma noktasına getirdi. Yağışların ardından Antalya-Konya yolunu su bastı.

  • Antalya'da şiddetli sağanak yağışlar yaşandı.
  • Antalya-Konya kara yolunun bazı bölümleri su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı.
  • Yetkililer, bölgede seyahat edecek vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

ANTALYA-KONYA YOLU SU İÇİNDE KALDI

Şehir merkezindeki pek çok noktada su baskınları yaşanırken, belediye ve AFAD ekipleri tahliye çalışmaları için teyakkuza geçti.

Yağışların en ağır darbeyi vurduğu yerlerden biri ise Antalya- Konya kara yolu oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle yolun bazı bölümleri ulaşıma kapandı. Yetkililer, bölgede seyahat edecek vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

