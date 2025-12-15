Antakya Künefesi, Dünyanın En İyi Tatlısı Seçildi

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı yorumları ve eleştirmen puanlarına dayanarak hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini açıkladı. Listeye Türk mutfağı damga vururken, tel kadayıfı, peynir ve şerbetin buluştuğu Antakya Künefesi, 4,51'lik puan ortalamasıyla zirvedeki yerini aldı.

Platformun veri tabanındaki 2 bin 274 tatlının yarıştığı listede, Hatay'ın tescilli künefesi dünyanın en iyisi seçilmiş oldu.

Öntürk: "Biz Zaten Biliyorduk"

Antakya Künefesi'nin dünya birincisi olması üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten bir açıklama geldi. Başkan Öntürk, "Antakya Künefesi'nin dünyanın en iyi tatlısı olduğunu biz zaten biliyorduk da, bir de tescillenmiş oldu. Herkesi dünyanın en iyi tatlısını yemeye Hatay'ımıza bekleriz," dedi.

Baklava ve Fıstıklı Sarma da İlk 10'da

Türkiye, Antakya Künefesi'nin zirvedeki yerinin yanı sıra, Baklava ve Fıstıklı Sarma ile de ilk 10'da temsil edildi. Üç farklı tatlıyla ilk 10'a giren Türkiye, zengin mutfak kültürü ve geleneksel lezzetleriyle gastronomi dünyasında güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.

TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 10 tatlısı sıralaması şöyledir: