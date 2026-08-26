Hatay'da 500 Bin TL'lik Kablo Hırsızlığı: 8 Tutuklama

Hatay’ın Antakya ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen yaklaşık 500 bin TL değerindeki bakır kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antakya Odabaşı Mahallesi’nde 24 Ağustos 2026 günü bir inşaat şantiyesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi B.M.’yi, şantiye çalışanlarına ait iş yeleğini giyerek kendisini çalışan gibi kamufle ettiği sırada, çaldığı bakır kablolarla birlikte aracıyla kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, şantiyeden çalındığı değerlendirilen yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

Antakya Osmanağa Konteyner Kent’te AFAD’a ait yaklaşık 200 bin TL değerindeki kabloların çalınması olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda ise E.K., S.H., M.H., M.S., Y.E., M.G. ve M.K. isimli 7 şüpheli, çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden E.K.’nin 9, S.H.’nin 39, M.H.’nin 23, M.S.’nin 7, Y.E.’nin 17, M.G.’nin 22 ve M.K.’nin 10 suç kaydı bulunduğu, bu kayıtların önemli bölümünün hırsızlık suçlarından oluştuğu bildirildi.

Şüphelilerin suçta kullandıkları iki araca toplam 85 bin 600 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Gözaltına alınan B.M. ile diğer 7 şüpheli, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu