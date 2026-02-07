Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Engelli bir adamın, kendisine hayatını adayan annesini kaybettikten sonra yaşadığı çaresizlik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük üzüntü yaratırken, olay engelli bireylerin destek ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.
- Engelli bir adamın annesi vefat etti.
- Engelli adam annesinin vefatından sonra kimsesiz kaldı.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde engelli adamın annesinin ardından ağladığı görüldü.
Engelli bir adamın, kendisine yıllarca bakan annesinin vefatının ardından yaşadığı çaresizlik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle duygulandırdı.
ANNESİNİ KAYBETTİ, KİMSESİZ KALDI
"Ben ölürsem ona kim bakar?" diyerek engelli oğlunu hayata hazırlamaya çalışan fedakar bir annenin vefatı, geride yürek burkan bir tablo bıraktı. Annesini kaybeden engelli adam, kimsesiz kalırken paylaşılan görüntüler izleyenleri derinden etkiledi. Annesinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
SOSYAL MEDYADAN DUYGU DOLU YORUMLAR
Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı duygularını dile getirdi. "İçim parçalandı keşke annesi yerine ben ölseydim", "Boğazım düğümlendi, inşallah yardımcı olacak birileri çıkar", "Allah'ım sana yardım etsin, dualarımda olacaksın", "Keşke anneler ölümsüz olsa" ve "Allah yardımcısı olsun" gibi yorumlar dikkat çekti.