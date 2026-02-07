Haberler

Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Engelli bir adamın, kendisine hayatını adayan annesini kaybettikten sonra yaşadığı çaresizlik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük üzüntü yaratırken, olay engelli bireylerin destek ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

  • Engelli bir adamın annesi vefat etti.
  • Engelli adam annesinin vefatından sonra kimsesiz kaldı.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde engelli adamın annesinin ardından ağladığı görüldü.

Engelli bir adamın, kendisine yıllarca bakan annesinin vefatının ardından yaşadığı çaresizlik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle duygulandırdı.

ANNESİNİ KAYBETTİ, KİMSESİZ KALDI

"Ben ölürsem ona kim bakar?" diyerek engelli oğlunu hayata hazırlamaya çalışan fedakar bir annenin vefatı, geride yürek burkan bir tablo bıraktı. Annesini kaybeden engelli adam, kimsesiz kalırken paylaşılan görüntüler izleyenleri derinden etkiledi. Annesinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYGU DOLU YORUMLAR

Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı duygularını dile getirdi. "İçim parçalandı keşke annesi yerine ben ölseydim", "Boğazım düğümlendi, inşallah yardımcı olacak birileri çıkar", "Allah'ım sana yardım etsin, dualarımda olacaksın", "Keşke anneler ölümsüz olsa" ve "Allah yardımcısı olsun" gibi yorumlar dikkat çekti.

Numan Darğın
Haberler.com / Yaşam
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah.Biz sağlam halimizle hayata zor tutunuyoruz :(

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Her engelli bakıma muhtaç değildir! Ayrıca, sağlamlık kime göre, neye göre?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah yardimcisi olsun...Zor...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İnsan yükünü yıllar boyunca hiç erimeden taşıyan mübarek sayılan insan anne ve peşinden de baba gelir..ve bu konuda duygusal paylaşımlar yapanlarda hep başkalarının devreye girmesi için yazar durur...kimse bşr şey yapmaz.anne öldü o zavallı da neyse....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Balıkesir'de korkutan deprem

Neredeyse her gün sallanan ilçede korkutan deprem
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota