Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara CANLI izle!26 Şubat Annem Ankara 12. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşk, bütün ihanetleri unutturabilir mi? Hasan ne yaparsa yapsın Zuhal'in aklı ve kalbi daima Hasan'dadır, fakat bu durumdan Burak oldukça rahatsızdır ve Zuhal'in bu yönüyle çatışma içerisine girer! Zuhal ise Hasan'ın hapse girmesinin nedeni olarak kendini sorumlu tutar. Hasan'ın aklında ise tek düşünce vardır: Güneş...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal, Hasan'ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele ediyor!

Hasan'ın çocuklarının önünde göz altına alınması hem ailesi hem de kendisi için büyük bir yıkım yaşıyor. Yeni bir sayfa açmak istese de çocukların ve Zuhal'in yaşadığı bu son hayal kırıklığı ailesini zorlu bir mücadeleye sürüklenir. Suphi'nin ortalarda olmayışı Mesude'de büyük bir endişe yaratır. Henüz birbirlerini yeni tanıyorken Suphi'nin fevri halleri, aralarında bir uçurum yaratmak üzeredir.

Burak ve Ayça ilişkisi ise iyileşmesi zor bir yara alır. Zuhal, Hasan'ın yeni öğrendiği ihaneti ile darmadağın olmuşken bir yandan da çocuklarının baba özlemi ile mücadele eder. Hasan'ın bu kazadaki rolünün gerçekten ne olduğunu bilmek zorundadır. Çıktığı bu yolda Zuhal'i büyük bir sürpriz bekler.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

"Babamı hala seviyorsun değil mi?"

Hasan, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içindedir. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerini fark edecektir.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 112120'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

Annem Ankara dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.