Annem Ankara bu akşam var mı? 20 Kasım Annem Ankara dizisi ilk bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

Annem Ankara bu akşam var mı? 20 Kasım Annem Ankara dizisi ilk bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Kanal D yayın akışında bu akşam Annem Ankara dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'un yer aldığı Annem Ankara dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

ANNEM ANKARA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi bu akşam ilk bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Annem Ankara dizisi her Çarşamba saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

20 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI