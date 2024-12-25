Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Annem Ankara'nın senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor. Yakın bir geçmişte, gerçek bir hikayeyi naif ve bir o kadar da çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara", izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

ANNEM ANKARA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Annem Ankara, adından da anlaşılacağı gibi Ankara'nın tarihi ve nostaljik mekanlarını ekranlara taşıyor.

1990'lı yılların atmosferini yaşatmayı hedefleyen yapım, çekim mekanlarıyla izleyicilere adeta zaman yolculuğu yaptıracak.

ANNEM ANKARA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

Bergüzar Korel, duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek "Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. Annem Ankara'nın da konusu bu noktada çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadın hikayesi." dedi.

Mehmet Günsür da "Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için. Ne kadar fazla ülkeye dokunursak içimizi okşayacak bir his bu." ifadelerini kullandı.

1990'lı yılların Ankara'sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.