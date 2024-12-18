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Annem Ankara 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Annem Ankara 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
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Kanal D'nin yeni projesi "Annem Ankara", tüm Türkiye'yi 90'lı yıllara götürecek. Umudunu hiç kaybetmeyen bir annenin mücadelesini anlatan yapım; mekanlarıyla, kostümleriyle ve aksesuarlarıyla yakın dönem Ankara'sını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Peki, Annem Ankara 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal'in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. Dizi, 90'lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek. Peki, Annem Ankara 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal vuruldu!

Zuhal, hastanede yaşam mücadelesi vermektedir, Hasan ise çocuklarla bir başına kaldı...

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

Bergüzar Korel, duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek "Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. Annem Ankara'nın da konusu bu noktada çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadın hikayesi." dedi.

Mehmet Günsür da "Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için. Ne kadar fazla ülkeye dokunursak içimizi okşayacak bir his bu." ifadelerini kullandı.

1990'lı yılların Ankara'sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

ANNEM ANKARA BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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