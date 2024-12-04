Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal'in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. Dizi, 90'lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek. Peki, Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ANNEM ANKARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal, doğum gününde kötü bir sürprizle yıkılıyor.

Zuhal ve Hasan, hastaneye yetis¸tiklerinde Burak'ın midesi yıkanmıs¸, doktorlar tarafından gerekli mu¨dahale yapılmıs¸tır. Burak, babasıyla alakalı s¸ahit oldugˆu gerc¸egˆi Zuhal'e anlatmaz. Ama Hasan'a kars¸ı go¨zle go¨ru¨lu¨r bir tepkisi vardır. Digˆer tarafta Nazan'ın Hasan'dan uzak durmak gibi bir niyeti yoktur.

Hasan'ın ilişkiyi bitirmek istemesi Nazan'ı c¸ileden c¸ıkarır. Nazan, Hasan'ın Zuhal'le go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨nu¨, yeniden ailesine do¨nmek istediğini go¨ru¨nce is¸ler karıs¸ır. Zuhal, ablası Aysel'in yardımıyla yeniden ayaklanır. Ama hayatın, Zuhal ve ailesi için bas¸ka planları vardır.

ANNEM ANKARA NEREDE ÇEKİLDİ?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Annem Ankara, adından da anlaşılacağı gibi Ankara'nın tarihi ve nostaljik mekanlarını ekranlara taşıyor.

1990'lı yılların atmosferini yaşatmayı hedefleyen yapım, çekim mekanlarıyla izleyicilere adeta zaman yolculuğu yaptıracak.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

Bergüzar Korel, duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek "Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. Annem Ankara'nın da konusu bu noktada çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadın hikayesi." dedi.

Mehmet Günsür da "Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için. Ne kadar fazla ülkeye dokunursak içimizi okşayacak bir his bu." ifadelerini kullandı.

1990'lı yılların Ankara'sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

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ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.