ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Anneler gününe kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor? #128144
2024 yılında Anneler Günü'nün hangi güne denk geleceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu özel gün, 2024 yılında da aynı geleneği sürdürecek. Anneler Günü 2024'te ne zaman kutlanacağı araştırılıyor. Anneler Günü'ne kaç gün kaldığı ise gündemdeki diğer bir konu. Peki, Anneler Günü ne zaman?
Bu yılki Anneler Günü ne zaman olacak sorusu birçok kişinin aklında. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, ülkemizde de büyük bir öneme sahip. 2024 Anneler Günü için geri sayım başladı ve tarih belirlendi. Anneler Günü ne zaman? Anneler gününe kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor?
2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Bu sene anneler günü ne zaman olacağı merak ediliyor. 2024 yılında anneler günü hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anneler günü bu sene 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?
Anneler günü, dünya çapında anneleri onurlandıran özel bir kutlamadır. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda kutlanır. Bu özel günde anneler çeşitli hediye alırlar ve farklı kültürlerde farklı şekillerde kutlanır.
Anneler günü geleneği, Antik Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların annesi olan Rhea'ya adanmış yıllık ilkbahar festivali kutlamalarından köken alır. Antik Romalılar da benzer şekilde, İsa'nın doğumundan önce 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele'yi onurlandırmak için ilkbahar festivalleri düzenlerlerdi.
ABD'de ise Anneler Günü geleneği, Anna Jarvis'in kendi annesinin anısına 1908'de başlattığı bir anma gününden köken alır. Bu gelenek, 1914'te Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerine yayıldı.