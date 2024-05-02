ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Anneler gününe kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor? #128144

Bu yılki Anneler Günü ne zaman olacak sorusu birçok kişinin aklında. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü, ülkemizde de büyük bir öneme sahip. 2024 Anneler Günü için geri sayım başladı ve tarih belirlendi. Anneler Günü ne zaman? Anneler gününe kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor?

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene anneler günü ne zaman olacağı merak ediliyor. 2024 yılında anneler günü hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anneler günü bu sene 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Anneler günü, dünya çapında anneleri onurlandıran özel bir kutlamadır. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda kutlanır. Bu özel günde anneler çeşitli hediye alırlar ve farklı kültürlerde farklı şekillerde kutlanır.

Anneler günü geleneği, Antik Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların annesi olan Rhea'ya adanmış yıllık ilkbahar festivali kutlamalarından köken alır. Antik Romalılar da benzer şekilde, İsa'nın doğumundan önce 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele'yi onurlandırmak için ilkbahar festivalleri düzenlerlerdi.

ABD'de ise Anneler Günü geleneği, Anna Jarvis'in kendi annesinin anısına 1908'de başlattığı bir anma gününden köken alır. Bu gelenek, 1914'te Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerine yayıldı.