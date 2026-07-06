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Ankara’ya gelen Belçika Savunma Bakanı Francken’den büyük beğeni toplayan paylaşım

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7-8 Temmuz'daki tarihi NATO Ankara Zirvesi için Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ile birlikte Esenboğa Havalimanı'na gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, havalimanında Türk bayrağı ve Atatürk portresi önünde verdiği pozla yaptığı paylaşımda, "Yeniden merhaba sevgili Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kritik NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkente liderler ve bakanlar düzeyindeki akın sürüyor. Zirveye katılmak üzere Ankara'ya gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ve Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes’i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ankara'ya varışının hemen ardından havalimanında beklediği sırada sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşıma imza atan Francken, Türkiye'ye ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan derin saygısını bir kez daha gözler önüne serdi. Francken, arkasında Türk bayrağı ve Atatürk portresinin yer aldığı bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Belçikalı Bakan, paylaşımına "Yeniden merhaba sevgili Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" notunu da düştü.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Francken'in, kritik zirveye saatler kala havalimanından yaptığı bu sempati dolu ve diplomatik paylaşım sosyal medyada Türk kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haberler.com
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