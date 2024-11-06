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Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?

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Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut'un sağlık durumu merak konusu oldu. İddialara göre Turgut'un hayatını kaybettiği söylentileri dolaşıyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

' Ankaralı Turgut' adıyla tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş hayatını kaybetti. Birçok kişi Ankaralı Turgut'un neden öldüğünü merak ediyor. Ankaralı Turgut'un hastalığı ne, neden öldü gibi sorular sorulmaya devam ediliyor. Şarkıcınınsevenleri konu ile ilgili arayışını sürdürüyor. Peki, Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Detaylar haberimizde...

ANKARALI TURGUT ÖLDÜ MÜ?

Turgut'un kızı Eylem Boran, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?

ANKARALI TURGUT HASTALIĞI NE?

Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle 2017 yılında hastaneye kaldırılmıştı. En son bu yılın Ağustos ayında Akciğer Kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un bir süredir sağlık sorunlarının ağırlaştığı biliniyordu.

Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
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